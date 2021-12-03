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Nike может заняться выпуском виртуальной одежды и обуви для метавселенных

Nike может заняться выпуском виртуальной одежды и обуви для метавселенных

Компания Nike приобрела стартап под названием RTFKT («артефакт»). Он специализируется на разработке цифровой обуви и одежды. Это поможет американскому бренду ускорить его «цифровую трансформацию», чтобы наладить выпуск виртуальных вещей для аватаров людей в метавселенных.

Стартап RTFKT был основан в начале прошлого года и уже добился определённого прогресса в создании виртуальной одежды и обуви. Совместно с 18-летним художником Fewocious была выпущена коллекция NFT-кроссовок по цене 3000, 5000 и 10 000 долларов за штуку.

Понадобилось всего семь минут, чтобы продать 600 виртуальных пар. На этом компания заработала 3,1 миллиона долларов США.

Новый проект CloneX RTFKT запущен с японским художником Такаши Мураками. Подробности пока не раскрываются, но известно, что представители стартапа называют его своим самым амбициозным проектом, который положит начало целой экосистеме аватаров для метавселенных.

Вероятно, теперь стоит ждать виртуальные кроссовки под брендом Nike.

По материалам 4PDA
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