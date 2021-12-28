Рынок труда-2021: какие работники были наиболее востребованными

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у grc.ua, какие специалисты были наиболее востребованы в 2021 году, какой тип работы и график выбирали.
Наибольшее количество вакансий в 2021 году открывалось для специалистов в сферах продаж, ІТ, банковской сфере, специалистов по маркетингу, рекламе и PR, а также в транспортной отрасли и логистике.
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Эксперты отмечают, что почти во всех профессиональных сферах количество вакансий по итогам 2021 года имеет положительную динамику. Только в отрасли «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» по сравнению с прошлым годом количество предложений работы уменьшилось на 41%. Причины этого понятны.
Низкий спрос на специалистов за 2021 год показали также некоммерческие организации и государственная служба (-9%). Лишь на 9% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество предложений работы для юристов. На 10% за год выросло количество вакансий для высшего менеджмента и на 16% – для специалистов в страховании.
Зарплата. Что касается заработных плат, то хорошая новость заключается в том, что средняя заработная плата в открытых вакансиях во всех профсферах за год по сравнению с 2020 годом увеличилось и составляет 17 126 грн. Плохая новость в том, что она увеличилась не намного, и получать украинцы больше не стали, учитывая официальный показатель инфляции.
Тип занятости и график. Еще один интересный аспект, который исследовали аналитики, — это то, что в 2021 году уменьшилось количество желающих работать на 100% ставку.
«Эти данные не о графике работы. Это о том, что перейдя на домашний офис, доля людей не хочет полностью зависеть от компании-работодателя. Для них неприемлем рабочий день с 9-й до 18-й и 5-ти дневная рабочая неделя. Стало больше тех, кто ищет неполную занятость», — отмечают эксперты.
А вот относительно графика работы — здесь еще более интересные цифры.
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В прошлом году в начале локдауна работодатели были озабочены тем, что сотрудники не смогут работать удаленно, и старались поскорее вернуть их в офис. Этот год показал, что людям понравился гибридный и полностью дистанционный формат работы. Часть сотрудников не желает возвращаться в офисы. Они отдают предпочтение тем компаниям, которые предлагают либо полностью дистанционный формат работы, либо возможность совмещать рабочее место дома и офис.
Однако работодатели в этом плане более консервативны. 71% предложений работы предусматривает полностью офисный формат работы. И здесь выиграют те компании, которые будут более гибкими и смогут отвечать интересам соискателей.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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