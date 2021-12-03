Airbus снял с производства свой крупнейший коммерческий авиалайнер

Компания Airbus сняла с производства крупнейший коммерческий авиалайнер Airbus A380.

Об этом пишет Reuters.

16 декабря авиакомпания Emirates получила последний двухпалубный Airbus A380.

В Европе лишь одна из трех коммерческих авиакомпаний продолжит эксплуатировать А380: британская British Airways.

Французская Air France и немецкая Lufthansa уже списали свои четырехдвигательные лайнеры, заменив их другими типами.

В Emirates, у которой сейчас есть 123 единицы А380, заявляют, что будут продолжать использовать их в течение следующих двух десятилетий, хотя впоследствии их число, вероятно, сократится по мере появления новых самолетов.