Samsung запатентовала смартфон с выдвижным и откидным дисплеем

Samsung разработала новую конструкцию складного устройства, сочетающую свойства смартфона и ноутбука. Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) опубликовала патент компании, описывающий дизайн и особенности конструкции гаджета посредством серии изображений.
Согласно патентным эскизам, дисплей смартфона может выдвигаться из корпуса, увеличивая свою площадь. При этом его наружный сегмент можно сгибать и фиксировать под разными углами, подобно дисплею ноутбука. Такая конструкция на основе специального шарнира позволит расширить функциональность устройства и количество сценариев его применения.
Изображение: 4pda.to
Увы, какие-то подробности об аппаратной составляющей гаджета опубликованная документация не раскрывает. Пока неизвестно, реализует ли Samsung именно эту конструкцию для своей будущей новинки, или частично использует в дальнейших разработках.
Изображение: 4pda.to
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