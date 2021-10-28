Xiaomi 12 получит 6,2-дюймовый дисплей и камеру на 50 Мп

Авторитетный инсайдер Стив OnLeaks Хеммерстоффер поделился первыми рендерами будущего смартфона Xiaomi 12 и раскрыл некоторые характеристики устройства.
Рендеры демонстрируют довольно стандартное расположение трех камер с двойной светодиодной вспышкой. По словам инсайдера, новинка получит основную камеру на 50 Мп. Всю лицевую панель занимает чуть изогнутый 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+.
Ранее стало известно, что Xiaomi 12 получит чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Ожидается, что Xiaomi представит новую флагманскую серию смартфонов в начале 2022 года.
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