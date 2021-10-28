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Hyundai представила «умную» тележку-робота — она может перевозить хрупкий груз

Hyundai представила «умную» тележку-робота — она может перевозить хрупкий груз

Hyundai анонсировала роботизированную тележку MobED накануне выставки потребительской электроники CES 2022.

Тележка на четырёх 12-дюймовых пневматических колёсах оснащена комплексной подвеской, которая регулирует положение центральной платформы в зависимости от рельефа, сохраняя её ровное положение.

Платформа реагирует на небольшие препятствия и на сильную тряску. Например, может подняться по склону с пирамидой из стеклянных фужеров. В ролике также показали, как тележка перевозит коляску с ребёнком.

Как происходит управление роботом, неизвестно. В Hyundai не раскрыли подробности о датчиках или лидарах, которые используются в «умной» тележке. Полноценный показ MobED состоится на выставке CES 2022 5 января 2022 года. Цена робота неизвестна.

В Hyundai уточнили, что будущие версии тележки могут получить более широкую платформу. Это позволит пожилым или людям с ограниченными возможностями передвигаться на MobED.

По материалам vc.ru
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