Apple будет производить собственные чипы

Компания Apple создает команду для производства чипов беспроводной связи собственными силами.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас компания пользуется чипами Broadcom и Skyworks Solutions, но на фоне дефицита микросхем хочет сделать свою экосистему менее зависимой от внешних поставщиков.
Компания начала поиск нескольких десятков специалистов для разработки чипов в Ирвине, недалеко от завода Broadcom. В Ирвине расположены также Skyworks и другие производители чипов беспроводной связи.
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Издание отмечает, что Apple, и особенно ее продукт iPhone, является ключевым источником выручки производителей микросхем. В начале 2020 года Apple и Broadcom достигли соглашения о поставках чипов на 15 млрд долларов, которое истекает лишь в 2023 году.
Согласно данным, собранным Bloomberg, на долю Apple приходится около 20% продаж Broadcom. Производитель микросхем Skyworks еще больше зависит от Apple, на долю которой приходится почти 60% выручки компании. Однако в последние годы Apple отказывается от чипов Intel для своих компьютеров Mac, а также разрабатывает собственные камеры и технологии отображения.
После новости о намерениях Apple создать собственные беспроводные чипы акции Skyworks и Broadcom упали в цене на 7% и 2% соответственно.
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