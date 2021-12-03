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Goldman Sachs прогнозирует нефть по 100 долларов в 2023 году

Goldman Sachs прогнозирует нефть по 100 долларов в 2023 году

По мнению аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, цена на нефть может подняться до 100 долларов в течение следующих двух лет, а спрос достигнет «нового рекордного уровня».

Об этом пишет CNBC.

По словам Дэмиена Курвалина, главы отдела энергетических исследований инвестиционного банка, мировая экономика продолжает восстанавливаться, а спрос на авиаперевозки будет расти.

В то же время производители нефти столкнутся с проблемами с увеличением объемов добычи. Среди них — рост затрат на добычу и более дорогое финансирование проектов, поскольку инвесторы все больше предпочитают поддерживать секторы, ориентированные на ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление. — Ред).

По основному прогнозу Goldman Sachs, в 2022 году цены на Brent достигнут 85 долларов за баррель, однако инвестбанк не исключает и роста выше 100 долларов. По прогнозу Курвалина, цены на нефть в 2023 году могут вырасти и до 110 долларов.

Подорожание нефти будет происходить из-за инфляции, которая, в частности, наблюдается и в нефтяном секторе. К тому же есть вероятность, что нынешние поставки нефти просто физически не могут удовлетворить спрос, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться после пандемии.

Сейчас на фоне появления нового штамма COVID19 «Омикрон» цена на нефть снижается. 17 декабря февральский фьючерс на Brent торговался около 73,5 долларов.

По материалам Економічна Правда
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