Новая почта обнародовала график работы на новогодние праздники

В связи с новогодними праздниками отделения Новой почты изменят привычный график работы.
Об этом сообщили на официальном сайте компании.
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Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по следующему графику:
3 января – по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).
Подробный график работы конкретного отделения находите по ссылке.
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