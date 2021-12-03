Новая почта обнародовала график работы на новогодние праздники

В связи с новогодними праздниками отделения Новой почты изменят привычный график работы.

Об этом сообщили на официальном сайте компании.

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Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по следующему графику:

25 и 27 декабря – по своему обычному расписанию;

31 декабря – по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения);

1 и 7 января – отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки вы сможете получить.

3 января – по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

Подробный график работы конкретного отделения находите по ссылке.