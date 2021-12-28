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Кому в 2022 году не «светит» увеличение зарплаты и почему

Кому в 2022 году не «светит» увеличение зарплаты и почему

Закон О государственном бюджете на 2022 год, который Рада утвердила 2 декабря, не предусматривает роста минимальной зарплаты в Украине с 1 января (с 1 декабря 2021 года она увеличилась до 6500 гривен).

Это объясняется обязательствами перед МВФ, в соответствии с которыми правительство должно сдерживать рост минимальной зарплаты, допуская ее динамику не более чем на 2% уровня инфляции.

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Таким образом, в 2022 году уровень минимальной зарплаты поднимется всего на 3%, а именно — до 6700 грн с 1 октября 2022 года. Это отразится на выплатах работников бюджетной сферы, поскольку их выплаты рассчитывают, исходя именно из минимальной зарплаты.

Однако тем же законом О государственном бюджете предусмотрена возможность в срок до 31 декабря 2022 года установить дополнительные стимулирующие выплаты для госслужащих.

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По материалам Факты и комментарии
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