Злоупотребляли монопольным положением. АМКУ назначил рассмотрение дела против группы Roshen

Антимонопольный комитет Украины подозревает компанию Roshen Europe B.V., зарегистрированную в Нидерландах, в злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.
Как заявили в АМКУ, подконтрольные этой компании предприятия в 2018−2019 годах завышали цены для потребителей этой продукции.
В частности, Комитет еще в 2020 году возбудил дело против компаний ООО Интерстарч Украина, ЧАО Днепровский крахмалопаточный комбинат и ЧАО Интеркорн корн просессинг индастри.
Рассмотрение дела назначено на 21 декабря.
«В течение 2018 года она (группа компаний Roshen. – Ред.) устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей — кондитерских фабрик. В 2019 году, усилив влияние на рынок в связи с запретом импорта из РФ патоки (сиропов), группа повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа», — сообщили в АМКУ.
По итогам собранной АМКУ информации предлагается:
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