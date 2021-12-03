Украинцы рассказали, как за год изменилось их финансовое положение

Более половины опрошенных украинцев считают, что их финансовое состояние за 2021 год ухудшилось.
Об этом говорят результаты социологического исследования Украинского института будущего.
Что показал опрос:
Если говорить о прогнозах на 2022, то среди основных опасностей будущего года украинцы выделили возможное прямое нападение РФ на Украину (47%). Среди других опасностей называли такие:
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