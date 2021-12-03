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Украинцы рассказали, как за год изменилось их финансовое положение

Украинцы рассказали, как за год изменилось их финансовое положение

Более половины опрошенных украинцев считают, что их финансовое состояние за 2021 год ухудшилось.

Об этом говорят результаты социологического исследования Украинского института будущего.

Что показал опрос:

  • 27% респондентов ответили, что их финансовое состояние за год значительно ухудшилось;
  • 25% — скорее ухудшилось;
  • 36% опрошенных заявили, что их финансовое состояние не изменилось никоим образом.
  • о том, что их финансовое состояние в 2021 году скорее улучшилось, заявили 8% опрошенных;
  • еще 2% респондентов заявили, что их благосостояние за уходящий год значительно улучшилось.

Если говорить о прогнозах на 2022, то среди основных опасностей будущего года украинцы выделили возможное прямое нападение РФ на Украину (47%). Среди других опасностей называли такие:

  • коррупция на самых высоких ступенях власти (30%);
  • пандемия Covid-19 (29%);
  • непрофессиональность власти (24%);
  • резкое повышение коммунальных тарифов (23%);
  • резкое ухудшение экономической ситуации в стране (22%);
  • бытовая коррупция (10%).

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников по видам экономической деятельности в январе 2021 года составляла 17 533 грн. В октябре 2021 показатель средней месячной з.п. вырос до 20 481 грн;
  • украинский премьер-министр прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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