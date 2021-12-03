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В Украину прибыло судно с австралийским углем

В Украину прибыло судно с австралийским углем

В Украину прибыло судно с 82,5 тыс. тонн австралийского угля для ПАО «Центрэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба Центрэнерго.

«Сегодня, 17 декабря, в 08.30 судно класса «Панамакс» Kyoto star с углем австралийского происхождения общим объемом 82,5 тыс. тонн пришвартовалось в одесском порту «Южный». Это уже третье судно с импортным энергетическим углем для ПАО «Центрэнерго», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения таможенных портовых операций судно начнут разгружать. В ближайшее время топливо будет направлено на склады электростанций компании.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на сегодня проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена.

В Украину 16 декабря прибыли два судна с 131 тыс. т угля из США и Колумбии. До этого, 5 декабря и 20 ноября, в украинские порты прибыли три судна с углем. Топливо импортируют холдинг ДТЭК и ПАО «Центрэнерго».

На 13 декабря 2021 года запасы угля на складах теплоэлектростанций составляли 451 тыс. тонн, что на 8,7% больше по сравнению с запасами на 6 декабря.

По материалам Укринформ
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