Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока-2»

В пятницу, 17 декабря, началось заполнение газом первой нитки трубопровода «Северный поток-2». Оно проводится аналогично процедуре заполнения первой.
Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.
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«17 декабря началась процедура заполнения газом второй нитки газопровода „Северный поток-2“. Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — говорится в сообщении.
Указано, что предварительно по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
«О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно», — добавляют в пресс-службе.
Отметим, что заполнение первой нитки газопровода «Северный поток-2» начали еще в октябре.
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