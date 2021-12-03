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Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока-2»

Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока-2»

В пятницу, 17 декабря, началось заполнение газом первой нитки трубопровода «Северный поток-2». Оно проводится аналогично процедуре заполнения первой.

Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

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«17 декабря началась процедура заполнения газом второй нитки газопровода „Северный поток-2“. Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — говорится в сообщении.

Указано, что предварительно по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

«О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно», — добавляют в пресс-службе.

Отметим, что заполнение первой нитки газопровода «Северный поток-2» начали еще в октябре.

По материалам РБК-Украина
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