«Схема» на десятки миллионов гривен. СБУ разоблачила хищение деталей к ЗРК

В Житомирской области СБУ разоблачила хищение комплектующих к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), которые обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства. Предварительно, общая сумма изъятого составляет десятки миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили местонахождение подпольного склада, где злоумышленники хранили похищенную продукцию.
«При осмотре склада обнаружено несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю. По предварительным оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен», — говорится в сообщении.
По информации следователей, участники схемы присвоили комплектующие во время их ремонта на одном из оборонных объектов. Затем похищенную продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района.
В ходе обысков правоохранители обнаружили почти 60 наименований деталей к зенитно-ракетным комплексам, в том числе блоки управления. На данный момент изъятая продукция направлена на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 УКУ, ведутся следственно-оперативные действия.
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