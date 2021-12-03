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В 2022 году акции производителей электромобилей замедлят рост, считают аналитики

В 2022 году акции производителей электромобилей замедлят рост, считают аналитики

Если феномен высокой капитализации компании Tesla ещё как-то объяснялся интересом к личности её главы Илона Маска (Elon Musk), то спрос на акции Rivian после их выхода на биржу эксперты объясняли верой инвесторов в потенциал электромобильной отрасли. Некоторые аналитики считают, что в следующем году ценные бумаги участников этого рынка подобной динамики уже демонстрировать не будут.

Выступая на канале CNBC, аналитик и управляющий партнёр Loup Ventures Джин Манстер (Gene Munster) объяснил возможную мотивацию Илона Маска, который в текущем квартале начал активно продавать акции возглавляемой им компании Tesla.

Как поясняет эксперт, инвестиционные фонды обычно придерживаются какой-то конкретной стратегии на протяжении календарного года, и как только отчётный период завершается, они стараются переключиться на другой вид активов. В этом отношении акции производителей электромобилей в следующем году уже могут не продемонстрировать той динамики, которая наблюдалась в текущем году.

Исключением может стать разве что сама Tesla, которой автор прогноза предрекает повышение курса акций до $2500 за штуку. Производители рангом ниже подобным вниманием инвесторов в 2022 году уже пользоваться не смогут, как считает представитель Loup Ventures. На этой неделе курс акций Tesla обновил минимум с конца октября, а величина капитализации компании вернулась на отметку ниже $1 трлн. Многие начинающие производители электромобилей пытаются сейчас собрать средства на дальнейшее развитие на фондовом рынке, но если энтузиазм инвесторов в следующем году пойдёт на спад, это усложнит задачу.

По материалам 3dnews.ru
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