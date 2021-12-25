На дорогах Украины в 2022 году установят 50 комплексов взвешивания в движении — Укравтодор

На украинских дорогах на начало 2023 года будут работать более 150 комплексов взвешивания в движении (Weight in motion, WiM), из которых 50 планируют установить в 2022 году.

Об этом рассказал заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Андрей Ивко в интервью для Укринформа.

«На конец этого года в Украине на дорогах государственного значения будут установлены 102 комплекса WiM. До конца следующего года мы планируем установить еще 50 таких комплексов. То есть на конец 2022 — начало 2023 — в Украине будут работать более 150 комплексов „взвешивание-в-движении“. Обойти их теперь вряд ли удастся», — подчеркнул Ивко.

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Он отметил, что система комплексов WiM внедряется в Украине в первую очередь для того, чтобы приучить водителей не нарушать нормы габаритно-весового контроля (ГВК). По словам Ивко, с тех пор как в Украине начала полноценно работать система WiM, количество нарушений норм ГВК сократилось в 30 раз. «И это, по-моему, очень положительный результат», — отметил он.

Напомним, законы, которые вводят административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в частности в автоматическом режиме через платформу взвешивания-в-движении (систему WiM), вступили в силу с 1 октября 2021 года.

Первые комплексы WiM в Украине начали устанавливать в августе 2019 года.