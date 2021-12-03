УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда

«Укрзализныця» рассчитывает по результату работы в 2022 году получить прибыль в 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ по итогам представления финансового плана.

Среди приоритетов на следующий год — модернизация инфраструктуры, локомотивов, вагонов, повышение эффективности процессов и снижение коррупции, анбандлинг пассажирской компании, работа над законодательной базой.

В 2022 году «Укрзализныця» планирует получить 1,68 млрд грн чистой прибыли, а также выйти в «плюс» уже в этом году. В 2021 году предприятие прогнозирует чистую прибыль в более 250 млн грн в противовес убытку 2020 года в 12 млрд грн.

В следующем году УЗ ожидает роста дохода от грузовых перевозок на 19% до 82,3 млрд грн, пассажирских — на 12% до 8,17 млрд грн. Также компания ожидает экономию 500 млн грн от снижения суммы оплаты налога на землю.

Показатель EBITDA Укрзализныци в 2022 году ожидается на уровне 20,2 млрд грн, что на 35% выше, чем запланированный в 2021 году.

Также, по словам директора по экономике и финансам Николая Иванинива, Укрзализныця планирует вдвое увеличить объем капитальных инвестиций до 30 млрд грн. Основные направления инвестирования — строительство, модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава.

В частности, в следующем году из бюджета на УЗ выделят 8,1 млрд грн. За счет этих средств планируется обновление подвижного состава и инфраструктуры. Также из бюджетных средств планируется направить 706 млн грн на достройку Дарницкого моста.