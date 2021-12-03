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Экс-работники SpaceX и Blue Origin основали стартап, который создаст полностью многоразовую ракету

Экс-работники SpaceX и Blue Origin основали стартап, который создаст полностью многоразовую ракету

Молодая компания Stoke Space из США сообщила о привлечении $65 млн в первом раунде сбора инвестиций. Вложение возглавил фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.

Стартап задался целью создать абсолютно многоразовую ракету-носитель с ежедневным режимом полетов. Разработчики обещают в 20 раз снизить стоимость запусков, а первые тестовые полеты планируют начать в конце следующего года, пишет 3DNews.

Компания Stoke Space начала этот год со штатом из пяти человек, а завершает его с 29 профильными специалистами.

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В активе компании есть инновационный многоразовый ракетный двигатель для второй ступени, за проект которого они уже получили престижную награду NASA, а также простая в исполнении система тепловой защиты для неразрушающего вхождения второй ступени в атмосферу.

Это не хрупкая керамическая плитка, заявили в компании, а что-то новое и уникальное, на чем и было решено строить бизнес.

Многоразовый двигатель для второй ступени Stoke Space будет работать на основе жидкого водородного топлива. Двигатель сможет работать как в условиях атмосферы, так и в вакууме. На следующем этапе разработчики будут создавать многоразовую первую ступень, топливом для двигателей которого выбран метан. Выбор метана противоречит задачам главного на сегодня инвестора Stoke Space – экологического фонда Breakthrough Energy Ventures, но это лучше, чем керосин.

Судя по всему, Stoke Space идет по пути компании SpaceX при разработке Starship, хотя их ракета-носитель, похоже, будет ориентирована на запуск относительно небольшой полезной нагрузки.

По материалам Mind
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