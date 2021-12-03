Prozorro предоставит возможность вносить «зеленые» характеристики объекта закупки

Государственное предприятие «Прозорро» планирует ввести электронную тендерную документацию с открытым электронным полем, куда можно внести экологические характеристики предмета закупки.

Об этом сообщили в пресс-службе Лесного попечительского совета (FSC) по результатам круглого стола «Зеленые закупки лесной продукции: состояние и перспективы на внутреннем рынке».

«В планах ГП „Прозорро“ — введение электронной тендерной документации, которая будет предусматривать открытое электронное поле для внесения экологических характеристик предмета закупки», — рассказала заместитель генерального директора предприятия Наталия Шимко.

По ее словам, на сегодня заказчики тендеров относятся с осторожностью к применению экологических критериев. И все потому, что контролирующие органы фокусируются на борьбе с завышением цен, поэтому с подозрением относятся к тем, кто выбрал не самое дешевое предложение.

Ожидается, что новые изменения обеспечат возможность электронного мониторинга, применяет ли заказчик требования к экологическим характеристикам и какие именно. Пока осуществить такой анализ «зеленых» закупок возможно лишь в ручном режиме.

По мнению Шимко, также необходимо просвещение по теме «зеленых» закупок среди работников системы контроля. Тогда заказчики без оговорок будут закупать больше экологической продукции.

За пять лет работы система публичных закупок Prozorro сэкономила стране 190 млрд гривен.