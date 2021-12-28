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ТОП-7 новых моделей авто, презентованных в Украине в течение 2021 года (фото)

Зарубежные производители легковых машин активно работали на украинском рынке. Несмотря на определенные трудности с поставками электронных компонентов и пандемию, украинский потребитель не остался без новинок автопрома.

Эксперты составили список ТОП-7 моделей, поступивших в продажу в 2021 году:

  • внедорожник Hyundai Palisade заслуживает особого внимания, поскольку может обладать на выбор двумя системами привода – полным или передним. В подкапотном пространстве располагается один из двух силовых агрегатов – дизельный 2,2-литровый двигатель или 3,8-литровый бензиновый атмосферный ДВС. В качестве коробки передач предлагается 8-диапазонный “автомат”;

  • следующая модель – минивэн Hyundai Staria. Главной особенностью автомобиля является его футуристический дизайн внешности. Автомобиль позволяет разместить на своем борту до девяти человек, а в роли силового агрегата выступает турбодизельный двигатель объемом 2,2 л или 3,5-литровый бензиновый мотор. КПП – автоматическая или механическая;

  • французский кроссовер DS7 Crossback E-Tense порадует своего владельца премиальным салоном, полным приводом, 300-сильной гибридной установкой и отличными качествами динамики при стартовом разгоне;

  • украинский рынок также получил в свое распоряжение китайский кросс – Chery Tiggo 2 Pro. Модель может похвастаться улучшенным экстерьером, переделанной мультимедиа, а также перекроенным салоном. Бензиновый 1,5-литровый двигатель производит 109 лошадей;

  • невозможно обойти стороной электрическую новинку – JAC iEV7S. Дальнобойность электрокара на одном заряде составляет около 300 километров, а емкость батареи составляет 40 кВт/ч. Мощность машины равна 115 “лошадей”, разгон с места до сотни занимает 12 секунд;

  • Cupra Formentor также занимает определенную строку в новинках этого года. Автомобиль имеет широкую гамму силовых агрегатов, в том числе с гибридной установкой;

  • модель от баварских инженеров – BMW iX. Электрический кроссовер выполнен в лучших традициях марки. Дальность пробега на одном заряде достигает 630 километров, мощность силовой установки равна 523 лошадиные силы.

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По материалам Avtosota
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