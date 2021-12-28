ТОП-7 новых моделей авто, презентованных в Украине в течение 2021 года (фото)

Зарубежные производители легковых машин активно работали на украинском рынке. Несмотря на определенные трудности с поставками электронных компонентов и пандемию, украинский потребитель не остался без новинок автопрома.
Эксперты составили список ТОП-7 моделей, поступивших в продажу в 2021 году:
Кстати, быстро и удобно сравнить цены и оформить полис ОСАГО вы можете прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 годВчера, 07:50 - 2641 4
Квартира для сдачи в аренду: на что обратить вниманиеВчера, 16:03 - 1883 2
Регистрация «еврономера» наоборот: как поставить автомобиль на учет в соседних государствахПозавчера, 21:30 - 622 2
Польша решила упростить условия для украинских заробитчан: что и как изменитсяВчера, 16:41 - 2512 1
Трейдер назвал шесть криптовалют, которые могут «выстрелить» в 2022 годуВчера, 20:20 - 498 1
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 годВчера, 07:50 - 2641 4
Пособие по безработице 2022: сколько будут платить украинцам без занятостиВчера, 11:11 - 2531
Польша решила упростить условия для украинских заробитчан: что и как изменитсяВчера, 16:41 - 2512 1
Квартира для сдачи в аренду: на что обратить вниманиеВчера, 16:03 - 1883 2
ТОП-5 отраслей с самыми высокими зарплатами в Украине в 2021 годуВчера, 14:16 - 1547 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 514 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1439 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2281 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2318
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2960 4