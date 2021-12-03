Межбанк: что будет с евро в ближайшее время после решений ЕЦБ

Четверг на валютном рынке прошел очень активно и снова неудачно для гривны. Как и вчера – спрос опять почти все время превышал предложение. Лишь после 15 часов гривна смогла частично вернуть утраченные позиции, да и то – только в достаточно скромных объемах. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, а объем сделок по Bloomberg составил порядка $225 млн. Основная часть сделок прошла до обеда.

С утренних 27,15/27,17 гривен, что было ниже на 1,5 копейки закрытия среды — курс доллара быстро рос. Уже к 11 часам он подорожал до 27,175/27,195 гривен, а к обеду и сразу после него находился уже в пределах 27,21/27,23 гривен. Лишь ближе к 15 часам котировки начали постепенно откатываться. До 27,19/27,21 гривен к 16 часам и до 27,175/27,195 к концу сессии.

Интересная ситуация была по евро. За день евровалюта выросла на 9 копеек – с 30,69/30,72 гривен до 30,78/30,80. Частично это произошло за счет роста спроса на евро, частично за счет подорожания доллара и пересчета курса евро относительно гривны через соотношение пар евро/доллар и доллар/гривна.

Но в основном на скачки котировок евровалюты влияло поведение евро на международных площадках перед и во время оглашения решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Валютное ралли по паре евро/доллар в такие моменты – обычное дело.

Итак, что решил ЕЦБ:

1) ЕЦБ на заседании 16 декабря решил снизить в 1 квартале 2022 года темпы выкупа чистых активов по экстренной программе Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Выкуп активов в рамках этой программы прекратится к концу марта, ее объем составит 1,85 трлн евро.

2) При этом сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках этой программы будут продлены как минимум до конца 2024 года.

3) Во 2 квартале 2022 года ЕЦБ ускорит c 20 до 40 млрд евро в месяц выкуп в рамках запущенной ранее программы выкупа активов (APP).

4) В 3 квартале на нее будет тратиться 30 млрд евро ежемесячно, а начиная с октября 2022 года и до тех пор, пока в этом не исчезнет необходимость – 20 млрд евро.

5) Европейский регулятор сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне.

6) Ставка по депозитам осталась на уровне – 0,5%, а ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

При этом, в ЕЦБ ожидают, что ключевые ставки сохранятся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% значительно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Простыми словами, Европа будет бороться с инфляцией почти теми же методами, что и ФРС США. Но ситуация в странах ЕС хуже, чем в США как с экономической точки зрения, так и в части пандемийных проблем, так и в скорости реагирования на инфляционные и другие вызовы.

В первую очередь, неповоротливость ЕЦБ и его замедленные реакции связаны с очень разными по экономическому развитию членами Союза. И поэтому любые меры, предпринимаемые европейским регулятором приносят совершенно разный эффект в странах ЕС.

По прогнозу Finance.ua вчерашние решения ФРС США в связке с сегодняшними решениями ЕЦБ приведут к расширению коридора колебаний по паре евро/доллар в пределах от 1,11 до 1,1460 доллара за евро в декабре 2021 и январе 2022 года. С соответствующим пересчетом курса евро и относительно гривны. Это стоит учитывать бизнесу и населению Украины в части стоимости импорта из стран ЕС, так и при совершении валютообменных операций на наличном рынке.

Главные события 16 декабря на валютном рынке:

1). Доллар за день вырос с утренних 27,15/27,17 до 27,175/27,195 гривен, а евро с 30,69/30,72 до 30,78/30,80 гривен к концу сессии.

2). Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 27,1828 гривен, а официальный курс на 17 декабря 2021 года установлен на уровне 27,1929 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,20 / 27,22

евро – 30,83/ 30,86

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1304 / 1,1306

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