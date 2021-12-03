Кредиторы подали иски к китайскому застройщику Evergrande на миллиарды долларов

Китайские кредиторы подали в суд на застройщика Evergrande и требуют взыскать с компании $13 млрд якобы просроченных платежей.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальные документы.
В целом китайский суд принял к рассмотрению 367 дел с исками на общую сумму 84 миллиарда юаней ($13,2 млрд). Иски были поданы в период с 24 августа по 9 декабря, когда агентство Fitch Ratings объявило об «ограниченном дефолте» застройщика.
Как отметили опрошенные аналитики, время предъявления претензий продемонстрировало, что китайские кредиторы потеряли уверенность в способности Evergrande расплатиться с долгами до объявления дефолта.
“Кредиторы торопятся подать на Evergrande в суд, чтобы иметь больше шансов вернуть свои деньги в случае реструктуризации долга”, – отметил один из опрошенных изданием экспертов.
Как рассказал в комментарии Financial Times один из топ-менеджеров Evergrande, застройщик “ни за что” не сможет расплатиться с таким количеством кредиторов.
Отмечается, что наиболее агрессивно себя показали госбанки, у которых при этом самые высокие шансы вернуть деньги.
Как пишет издание, китайский закон о банкротстве отдает предпочтение институциональным кредиторам, таким как банки, по сравнению с держателями облигаций.
Напомним, что в начале декабря международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг проблемного застройщика Evergrande. В центробанке Китая тогда сказали, что проблема платежеспособности девелопера будет решаться рыночными методами.
В ноябре этого года сообщалось, что учредитель Evergrande Хуэй Ка Янь (Сюй Цзяинь – на мандаринском диалекте) продал личные активы на $1,1 млрд, чтобы расплатиться с долгами компании.
В начале ноября также сообщалось, что застройщик продал акции медиакомпании HengTen Networks Group на $145 млн в преддверии очередного срока выплат по долларовым облигациям.
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