В Украине стартует госпрограмма доступного лизинга для малого бизнеса

В Министерстве финансов состоялось подписание первых соглашений с лизинговыми компаниями для участия в Государственной программе «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%».
Об этом шла речь в ходе пресс-брифинга по этому случаю.
Механизм нового финансового инструмента подобен программе льготного кредитования бизнеса «5−7-9%», которую уже два года успешно воплощают в Украине. Государство будет компенсировать часть процентной ставки за пользование предметом лизинга. Впрочем, в отличие от программы «5−7-9%», которая до сих пор была направлена прежде всего на поддержку предпринимательства в сложных условиях, новый проект ориентирован на инвестиционную составляющую.
«Основные цели — упрощение доступа к кредитованию с помощью финансового лизинга. Предприниматели смогут взять у лизингодателя и сразу же использовать оборудование, технику, другие основные средства для того, чтобы формировать добавленную стоимость и быть более конкурентоспособными на рынке. Также это — дополнительный инструмент, который будет стимулировать отечественные финансовые институты к установлению более конкурентных кредитных ставок», — сказал заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции, председатель правления ФРП Юрий Драганчук.
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По словам исполнительного директора ФПР Андрея Гапона, преимущества лизинга перед кредитованием связаны, в частности, с тем, что лизинговая компания продолжает владеть предметом лизинга, благодаря чему заявки бизнеса рассматриваются быстрее, первый взнос для него меньше, легче решаются вопросы залога.
Будут действовать те же критерии участия в программе, что и для программы «5−7-9%»:
Как отмечалось, уже с 17 декабря представители микро-, малого и среднего бизнеса могут заключать договоры об участии в государственной программе с тремя первыми уполномоченными лизингодателями — «ОТП Лизинг», «УЛФ-Финанс» и «Бэст Лизинг».
В Минфине и ФРП надеются, что количество лизинговых компаний-участниц программы будет стремительно расти, а также к ней присоединятся банки. Например, представители Минфина и ФРП привели ситуацию с воплощением программы льготного кредитования бизнеса, когда поначалу финансовый сектор относился к ней с недоверием, а теперь с государством и бизнесом по программе «5−7-9%» сотрудничают более сорока банков.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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