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Киевлянам рассказали, каких тарифов ждать в отопительном сезоне 2021/2022

Киевлянам рассказали, каких тарифов ждать в отопительном сезоне 2021/2022

В отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения Киева остаются неизменными.

Стоимость 1 Гкал тепла – 1654,41, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в ходе брифинга сегодня.

Решение о неизменности тарифов городские власти приняли на выполнение Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и горячей воды, заключенного 30 сентября 2021 года.

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Петр Пантелеев также сообщил, что стоимость отопления 1 кв. м в ноябре этого года в среднем на 12% меньше, чем в ноябре 2020-го.

Если в прошлом году средний тариф на отопление 1 кв. м в многоэтажках с домовым счетчиком тепла составлял 25,7 грн, то в ноябре 2021 года – 22,6 грн. Этому способствовала благоприятная погода, а также меры энергоэффективности, проведенные в домах.

Средний тариф на тепло по энергоэффективным домам составил в ноябре 15 грн.

Чиновник уточнил, что в зоне обслуживания КП «Киевтеплоэнерго» – около 10 тыс. домов. 90% из них оснащены домовыми счетчиками.

По материалам Finance.UA
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