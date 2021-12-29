Украинцы стали покупать более дорогие авто, а бензиновые машины в 50 раз популярнее электрокаров

В Украине активно восстанавливается авторынок. В течение 2021 года было размещено более 2,3 млн объявлений о продаже подержанных автомобилей, тогда как в 2020 — втрое меньше. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость легковушек с пробегом увеличилась на 70%. При этом средний бюджет украинцев на покупку авто составляет $10,5 тыс.
Finance.ua узнал, у аналитиков OLX, сколько стоят машины на вторичном рынке и на какие из них был наибольший спрос среди продавцов и покупателей в течение 2021 года.
Самые популярные по типу топлива:
Электрокары и гибриды по сравнению с авто на бензине предлагали в 50 раз меньше: всего 3,4 тыс. и 3,2 тыс. предложений в течение года.
Безоговорочным лидером по количеству предложений авто, имеющихся в стране, в течение 2021 года стал бренд Volkswagen: 36 тыс. объявлений со средней стоимостью $7,9 тыс.
Больше всего предлагали:
По сравнению с 2020 годом лидерскую позицию среди количества объявлений потеряла марка Daewoo: такие машины стали предлагать вдвое меньше, а обогнали ее в этом году BMW и Renault.
В течение года в категории OLX Авто 9 потенциальных покупателей активно откликались на объявления с BMW, по 7 потенциальных покупателей было на марки Opel и Mercedes-Benz, и по 6 – на Volkswagen и Ford.
Среди самых дорогих автомобилей с пробегом в 2021 году продавцы предлагали:
Пик активности покупателей пришелся на 1 квартал этого года (с января по март) — украинцы сделали 2,6 млн поисковых запросов в категории OLX Авто по ключевым словам. В течение апреля-июня был небольшой спад на 13%. В начале еще продолжающегося 4-го квартала (октябрь-ноябрь) количество поисков составило 1,6 млн.
По данным исследования Factum Group Ukraine, с сентября 2020 по сентябрь 2021г. средний бюджет на авто среди украинцев вырос на $1 тыс. — с $9,5 тыс. до $10,5 тыс. Причем подавляющее большинство граждан выбирает машину в онлайне — 80%, а вот автобазарами пользуются вдвое меньше. В среднем на поиск и покупку автомобиля водители тратят 2,4 месяца.
Для 76% покупателей главным фактором остается цена, на втором месте — 71% — год выпуска, и замыкает тройку — 64% — состояние машины. Меньше всего украинцев беспокоит пробег по Украине и цвет транспортного средства. Кстати, модель авто хоть и не в тройке лидеров, однако с апреля по сентябрь 2021 этот параметр стал важнее для покупателей на 19 процентных пунктов.
Среди продавцов главными факторами для формирования цены являются марка, модель и комплектация (самыми популярными являются электрические стеклоподъемники, кондиционеры и парктроники), а вот пробег значительно меньше влияет на среднюю стоимость автомобилей.
Чаще всего в условиях состояния машины продавцы отмечали гаражное хранение, не битая, не крашенная и первый владелец.
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