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Представлен самый мощный и самый дорогой Ford Mustang (фото)

Представлен самый мощный и самый дорогой Ford Mustang (фото)

В США презентовали новый Ford Mustang Shelby GT500 KR. Это самая экстремальная версия Mustang за всю 57-летнюю историю модели. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Ford Mustang Shelby GT500 KR приурочили к 60-летию компании Shelby American. Аббревиатура KR расшифровывается как King of Road («король дороги»). Одноименную модель Shelby выпускали еще в 1968 году.

Shelby GT500 KR — самый мощный Ford Mustang, ведь после доработки его 5,8-литровый компрессорный V8 выдает свыше 900 л. с. Кроме того, в подвеске появились новые регулируемые пружины и стабилизаторы, а адаптивные амортизаторы перенастроены.

Узнается новый Ford Mustang Shelby GT500 KR по карбоновым обвесу и антикрылу. Из углеволокна также выполнены крыша и капот. Установлены и особые 20-дюймовые литые диски, а салон перетянули более дорогой кожей.

Всего выпустят только 225 таких купе, из них 180 — для США. Учитывая характеристики, цена Ford Mustang Shelby GT500 KR невысокая — стартует с 127 895 долларов. А владельцы стандартных GT500 смогут обратиться в Shelby American и примерно за 60 тыс. долларов тюнинговать свои авто до стандарта KR.

По материалам Фокус
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