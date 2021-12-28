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Самый легендарный Audi возродили как электромобиль (видео)

Audi представили уникальный гоночный электрокар S1 e-tron quattro Hoonitron. Автомобиль является современной вариацией на тему знаменитого Audi Quattro S1 – раллийной легенды 80-х, дважды побеждавшей в чемпионате мира по ралли WRC. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron создали специально для знаменитого раллийного гонщика и дрифтера Кена Блока. Именно на нем американец будет сниматься в новых эпизодах своего шоу “Джимхана” (по такому поводу его переименовали в “Электрихана”). Разработка авто заняла четыре месяца.

Кен Блок является фанатом Audi Quattro S1 и поэтому для него создали современную версию модели. Своим дизайном электрокар повторяет легендарного предка, но его кузов полностью выполнен из карбона, а аэродинамика серьезно улучшена.

Характеристики Audi S1 e-tron quattro Hoonitron пока не разглашают, но известно, что электрокар получил два мотора и полный привод. Мощность достаточная, чтобы колеса пробуксовывали на 150 км/ч – именно это и продемонстрировал Кен Блок во время тестовых заездов.

Электромобиль очень впечатлил американского гонщика. Кен Блок считает его не похожим ни на один другой автомобиль из тех, с которыми ему довелось иметь дело.

По материалам Фокус
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