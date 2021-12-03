monobank начал первые выплаты «тысячи за вакцинацию». Finance.ua узнал подробности у соучредителя monobank Олега Гороховского.

«Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в „Дія“, получат деньги уже сегодня. С 20−21 декабря будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки „Дія“. Когда получите деньги, не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками», — отметил он.

Что предлагают.

Планета Кино. 4 сертификата на скидку в Планета Кино номиналом 250 грн. + 4 любых попкорна. Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить 8 билетов.



SportLife. Сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента в сети SportLife. Цена 1000 грн.

Соnсert.uа. Сертификат Соnсеrt. uа на 1000 грн. Действует 1 год на все события. Тут нет скидки, к сожалению, но зато эти средства не сгорят через 4 месяца.

«Предложение действует только для клиентов monobank. На сейчас карты «єПідтримка» оформили уже 1 314 000 клиентов!” — резюмировал он.