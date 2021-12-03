monobank начал первые выплаты «тысячи за вакцинацию». Finance.ua узнал подробности у соучредителя monobank Олега Гороховского.
«Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в „Дія“, получат деньги уже сегодня. С 20−21 декабря будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки „Дія“. Когда получите деньги, не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками», — отметил он.
Что предлагают.
«Предложение действует только для клиентов monobank. На сейчас карты «єПідтримка» оформили уже 1 314 000 клиентов!” — резюмировал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев обратился к бизнесу, который был идентифицирован системой как рисковыйВчера, 17:00 - 3249 7
Схема на 27 млрд грн: в Кривом Роге чиновники разворовывали деньги на строительстве дорогВчера, 16:14 - 2086 4
Парковка в центре Киева обходится водителям в миллионы гривен: Кличко анонсировал развитие инфраструктурыВчера, 21:01 - 980 3
Мирослав Евсиенко: коллектор. Что может, а что не можетВчера, 10:33 - 249 3
Кличко: на социальную защиту киевлян в 2021 году было потрачено 5,2 млрд гривенВчера, 17:40 - 97 3
Гетманцев обратился к бизнесу, который был идентифицирован системой как рисковыйВчера, 17:00 - 3249 7
Схема на 27 млрд грн: в Кривом Роге чиновники разворовывали деньги на строительстве дорогВчера, 16:14 - 2086 4
Авторизация в «Дії» по ID-карте с сегодняшнего дня осуществляется по новым правилам6 ч. назад - 1641
Украинским пограничникам расширили права на досмотр автомобилей и пассажиров. Что изменилось6 ч. назад - 1081
Парковка в центре Киева обходится водителям в миллионы гривен: Кличко анонсировал развитие инфраструктурыВчера, 21:01 - 980 3
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1435
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1938 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2072
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 557
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1691 1