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monobank начал первые выплаты «тысячи за вакцинацию»

monobank начал первые выплаты «тысячи за вакцинацию»

monobank начал первые выплаты «тысячи за вакцинацию». Finance.ua узнал подробности у соучредителя monobank Олега Гороховского.

«Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в „Дія“, получат деньги уже сегодня. С 20−21 декабря будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки „Дія“. Когда получите деньги, не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками», — отметил он.

Что предлагают.

  • Планета Кино. 4 сертификата на скидку в Планета Кино номиналом 250 грн. + 4 любых попкорна. Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить 8 билетов.

  • SportLife. Сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента в сети SportLife. Цена 1000 грн.
  • Соnсert.uа. Сертификат Соnсеrt. uа на 1000 грн. Действует 1 год на все события. Тут нет скидки, к сожалению, но зато эти средства не сгорят через 4 месяца.

«Предложение действует только для клиентов monobank. На сейчас карты «єПідтримка» оформили уже 1 314 000 клиентов!” — резюмировал он.

По материалам Finance.UA
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