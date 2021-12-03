Первое в мире SMS продадут на аукционе в виде NFT за 170 тыс. фунтов стерлингов

Первое в мире SMS в виде невзаимозаменяемого токена на блокчейне Ethereum выставят на аукционе за 170 тыс. фунтов стерлингов, сообщает The Mirror.
Короткое сообщение, состоящее всего из 15 букв — «Merry Christmas» — было отправлено директору Vodafone в декабре 1992 года. Ричард Джарвис получил его на свой телефон Orbitel 901 от инженера Нила Папворта из Ньюбери, Беркшир. Папворту было 22 года, когда он отправил с компьютера сообщение, которое вошло в историю.
Британская телекоммуникационная компания Vodafone решила выпустить к этому событию NFT.
Продажа NFT состоится 21 декабря, ее проведет французский аукционный дом Aguttes. Приобрести коллекционный токен можно будет за криптовалюту ETH.
Победитель торгов получит цифровой файл, содержащий информацию об отправителе и получателе, такую как их номер телефона и само сообщение, а также исключительное право собственности на уникальную копию исходного протокола связи, по которому было передано историческое SMS. Доход от онлайн-продажи NFT будет передан Управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) для поддержки беженцев.
Это первый в мире случай, когда текстовое сообщение будет продано на аукционе.
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