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Аудиторы выявили миллиардные нарушения в «Укрзализныце»

Аудиторы выявили миллиардные нарушения в «Укрзализныце»

Государственная аудиторская служба в ходе проверок в «Укрзализныце» выявила нарушений на 61 млрд грн, а среди сомнительных расходов были виски и кальян, которые, вероятно, покупали для топ-менеджмента компании.

Об этом в интервью «Главкому»”:https://glavcom.ua/interviews/chi-stali-pri-zelenskomu-bilshe-krasti-vidpovidaje-golovniy-auditor-krajini-806429.html рассказал глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис.

«Когда были зафиксированы расходы на корпоративные карты членов наблюдательного совета в размере 15 млн, стали говорить, что нет у них этих карт. Но директор департамента, отвечающий за хозяйственную часть, расходовал неправомерно эту сумму на обслуживание правления. При этом он должен был предоставить отдельный документ, в котором было бы указано, что эти расходы были на выполнение функциональных обязанностей. Но мне интересно, как можно провести виски и кальян под исполнение своих обязанностей? Поэтому, конечно, такого документа там не было», – рассказал главный государственный аудитор.

К тому же, по словам чиновника, «Укрзализныця» не уплатила 750 млн грн дивидендов за 2019 год, которые были отсрочены в связи с пандемией коронавируса. После проверки Государственной аудиторской службы эта сумма все же была уплачена предприятием.

«Кстати, это больше, чем все расходы в год на нашу службу. На нас бюджет тратит 650 млн, а мы возвращаем в него миллиарды. То есть гораздо больше даем государству, чем получаем от него. Поэтому я не понимаю, почему когда-то кто-то принимал решение о ликвидации этой службы», – подытожил Геннадий Плис.

По материалам Главком
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