Государственная аудиторская служба в ходе проверок в «Укрзализныце» выявила нарушений на 61 млрд грн, а среди сомнительных расходов были виски и кальян, которые, вероятно, покупали для топ-менеджмента компании.
Об этом в интервью «Главкому»”:https://glavcom.ua/interviews/chi-stali-pri-zelenskomu-bilshe-krasti-vidpovidaje-golovniy-auditor-krajini-806429.html рассказал глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис.
«Когда были зафиксированы расходы на корпоративные карты членов наблюдательного совета в размере 15 млн, стали говорить, что нет у них этих карт. Но директор департамента, отвечающий за хозяйственную часть, расходовал неправомерно эту сумму на обслуживание правления. При этом он должен был предоставить отдельный документ, в котором было бы указано, что эти расходы были на выполнение функциональных обязанностей. Но мне интересно, как можно провести виски и кальян под исполнение своих обязанностей? Поэтому, конечно, такого документа там не было», – рассказал главный государственный аудитор.
К тому же, по словам чиновника, «Укрзализныця» не уплатила 750 млн грн дивидендов за 2019 год, которые были отсрочены в связи с пандемией коронавируса. После проверки Государственной аудиторской службы эта сумма все же была уплачена предприятием.
«Кстати, это больше, чем все расходы в год на нашу службу. На нас бюджет тратит 650 млн, а мы возвращаем в него миллиарды. То есть гораздо больше даем государству, чем получаем от него. Поэтому я не понимаю, почему когда-то кто-то принимал решение о ликвидации этой службы», – подытожил Геннадий Плис.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Парковка в центре Киева обходится водителям в миллионы гривен: Кличко анонсировал развитие инфраструктурыВчера, 21:01 - 1180 5
Регулятор наказал lifecell на 10,5 млн грн за ложную рекламу о лидерстве10 ч. назад - 426 4
Аудиторы выявили миллиардные нарушения в «Укрзализныце»Около часа назад - 103 2
Украина потратит все полученные от МВФ $2,7 млрд до конца года, несмотря на взятые обязательства7 ч. назад - 891 2
Договор с Pfizer подписан. Украина планирует купить лекарство от коронавируса «Паксловід»11 ч. назад - 927 2
Авторизация в «Дії» по ID-карте с сегодняшнего дня осуществляется по новым правилам12 ч. назад - 4476
ФЛПам и нанятым работникам выплатят «весеннее» карантинное пособие: как получить услугу13 ч. назад - 1530
Украинским пограничникам расширили права на досмотр автомобилей и пассажиров. Что изменилось12 ч. назад - 1410
Корейский Maybach: представлен самый дорогой и роскошный седан от Hyundai17 ч. назад - 1286
В «Слуге народа» рассказали, какая сейчас должна быть стоимость проезда в Киеве9 ч. назад - 1072 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1452
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1950 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2093
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 562
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1703 1