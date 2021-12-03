В Украине будут использовать 3D-технологии в строительстве

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6383 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения строительного информационного моделирования (ВІМ-технологии)».
Об этом сообщил в Facebook заместитель директора департамента градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.
ВІМ-технологии – это моделирование будущих зданий и сооружений путем создания 3D-прототипов. Это позволяет оценить аккумулятивное влияние всех проекторских решений на конечные характеристики объекта. Сейчас такие технологии редко используются в Украине, ведь их применение не урегулировано.
Читайте также: Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жилье
«Зарегистрированный в парламенте законопроект предусматривает цифровизацию всего «жизненного цикла» здания, в том числе и его ликвидацию. Это позволит заложить основы для дальнейшего применения ВІМ-технологий и нового типа проектирования объектов – оценки стоимости за все время эксплуатации. Чтобы обеспечить правовые основания для использования информационного моделирования, закон возлагает полномочия по разработке соответствующих подзаконных актов на Минрегион и Кабинет Министров Украины», – пояснил эксперт
Таций добавил, что принятие этого законопроекта будет фактически первым шагом во внедрении ВІМ-технологий.
«Ведь для того, чтобы они использовались, необходимо обеспечить готовность украинского строительного рынка. Речь идет не только о разработке специализированных норм, а и о создании соответствующих программных продуктов, цифровизации большого объема информации, обучении архитекторов, проектировщиков, инженеров и т.д.», – объяснил столичный чиновник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Парковка в центре Киева обходится водителям в миллионы гривен: Кличко анонсировал развитие инфраструктурыВчера, 21:01 - 1093 3
Украина потратит все полученные от МВФ $2,7 млрд до конца года, несмотря на взятые обязательства4 ч. назад - 655 2
Договор с Pfizer подписан. Украина планирует купить лекарство от коронавируса «Паксловід»8 ч. назад - 782 2
Регулятор наказал lifecell на 10,5 млн грн за ложную рекламу о лидерстве7 ч. назад - 338 2
Минэнерго предлагает механизм безубыточного для ТЭС и ТЭЦ использования газа вместо угляВчера, 19:31 - 262 2
Авторизация в «Дії» по ID-карте с сегодняшнего дня осуществляется по новым правилам9 ч. назад - 2936
ФЛПам и нанятым работникам выплатят «весеннее» карантинное пособие: как получить услугу10 ч. назад - 1264
Украинским пограничникам расширили права на досмотр автомобилей и пассажиров. Что изменилось9 ч. назад - 1245
Корейский Maybach: представлен самый дорогой и роскошный седан от Hyundai14 ч. назад - 1152
Парковка в центре Киева обходится водителям в миллионы гривен: Кличко анонсировал развитие инфраструктурыВчера, 21:01 - 1093 3
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1450
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1945 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2084
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 560
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1697 1