В Украине будут использовать 3D-технологии в строительстве

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6383 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения строительного информационного моделирования (ВІМ-технологии)».

Об этом сообщил в Facebook заместитель директора департамента градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

ВІМ-технологии – это моделирование будущих зданий и сооружений путем создания 3D-прототипов. Это позволяет оценить аккумулятивное влияние всех проекторских решений на конечные характеристики объекта. Сейчас такие технологии редко используются в Украине, ведь их применение не урегулировано.

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«Зарегистрированный в парламенте законопроект предусматривает цифровизацию всего «жизненного цикла» здания, в том числе и его ликвидацию. Это позволит заложить основы для дальнейшего применения ВІМ-технологий и нового типа проектирования объектов – оценки стоимости за все время эксплуатации. Чтобы обеспечить правовые основания для использования информационного моделирования, закон возлагает полномочия по разработке соответствующих подзаконных актов на Минрегион и Кабинет Министров Украины», – пояснил эксперт

Таций добавил, что принятие этого законопроекта будет фактически первым шагом во внедрении ВІМ-технологий.

«Ведь для того, чтобы они использовались, необходимо обеспечить готовность украинского строительного рынка. Речь идет не только о разработке специализированных норм, а и о создании соответствующих программных продуктов, цифровизации большого объема информации, обучении архитекторов, проектировщиков, инженеров и т.д.», – объяснил столичный чиновник.

Справка Finance.ua:

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