За 9 месяцев в Украине принято в эксплуатацию около 9 млн кв. м нового жилья — Минрегион

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-сентября 2021 года увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 8,7 млн кв. м. В целом за 10 месяцев текущего года украинские предприятия выполнили работ по строительству на сумму почти в 171 млрд грн, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в Минрегионе.

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«По данным Госстата, за январь — сентябрь 2021 года принято в эксплуатацию более 8,7 млн кв. м жилья, что на 48,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Несмотря на несовершенный учет в прошлом году, эта цифра достаточно весома. В Киеве и Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях принято в эксплуатацию 61,2% от общего объема площади жилья», — проинформировала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Она добавила, что показатели объемов строительства страны остаются стабильными. Почти 59% общего объема производимой строительной продукции пришлось на новое строительство, реконструкцию и техническое переоснащение; 41% — на капитальный и текущий ремонты.