Ответственность в строительной отрасли ужесточат

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5877, который предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли. Finance.ua узнал подробности.

Как сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталия Козловская, документ призван создать равные условия для всех участников строительного рынка.

“Реформа градостроительной отрасли должна решить проблемные вопросы, сдерживающие привлечение инвестиций в строительную сферу. В первую очередь, речь идет о преодолении коррупции. Это невозможно сделать без усиления ответственности. Принятый в первом чтении законопроект №5877 предусматривает более жесткие наказания, которые способны мотивировать работать в рамках законодательного поля. Это создаст равные условия для всех участников строительного рынка. Я благодарю Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства за работу над этим документом и всех народных депутатов, которые его поддержали. Это — важное для страны решение», — подчеркнула Наталия Козловская.

Законопроект предусматривает:

увеличение штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности;

четкое определение круга субъектов, на которых могут быть наложены административные взыскания;

урегулирование вопроса самовольного строительства путем временного ареста объектов незаконного строительства;

усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе на территориях памятников культурного наследия.

Напомним, ранее Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что реформа градостроительной отрасли базируется на трех основных принципах — децентрализации, цифровизации и ответственности.