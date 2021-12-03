Ответственность в строительной отрасли ужесточат

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5877, который предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли. Finance.ua узнал подробности.
Как сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталия Козловская, документ призван создать равные условия для всех участников строительного рынка.
“Реформа градостроительной отрасли должна решить проблемные вопросы, сдерживающие привлечение инвестиций в строительную сферу. В первую очередь, речь идет о преодолении коррупции. Это невозможно сделать без усиления ответственности. Принятый в первом чтении законопроект №5877 предусматривает более жесткие наказания, которые способны мотивировать работать в рамках законодательного поля. Это создаст равные условия для всех участников строительного рынка. Я благодарю Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства за работу над этим документом и всех народных депутатов, которые его поддержали. Это — важное для страны решение», — подчеркнула Наталия Козловская.
Законопроект предусматривает:
Напомним, ранее Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что реформа градостроительной отрасли базируется на трех основных принципах — децентрализации, цифровизации и ответственности.
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