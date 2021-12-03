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Украина установила новый рекорд по аграрному экспорту

Украина установила новый рекорд по аграрному экспорту

За 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала агропродовольственную продукцию (группы 1−24 УКТВЭД) на сумму 24,4 млрд долларов США.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев.

По его словам, этот результат превысил самый большой во времена независимости Украины показатель за весь 2020 год в 22,2 млрд долларов США.

Таким образом, Украина четвертый раз подряд обновляет рекорд аграрного экспорта.

Кроме того, как отметил Пугачев, заранее обновлен рекорд внешних поставок отечественными компаниями плодово-ягодной продукции (группа 8 УКТВЭД), экспорт которой в январе-ноябре 2021 года составил 329 млн долларов США.

Решающим фактором явилось увеличение стоимости продаж замороженных фруктов и ягод до 205 млн долларов, притом что количественный показатель их экспорта также достиг самой высокой в истории отметки — почти 73 тысячи тонн.

Рекордные объемы достигли и продажи на зарубежных рынках украинских макаронных изделий, которые за 11 месяцев текущего года составили 35 тысяч тонн.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, очень высока вероятность достичь по итогам 2021 года исторически максимального для Украины объема экспорта мяса птицы.

«До завершения текущего года эти показатели еще увеличатся. Но уже сейчас можно утверждать, что такие положительные результаты достигнуты благодаря продолжающейся тенденции роста мировых цен на все виды продовольствия, а также успехам отечественных экспортеров в сегментах, где удалось полностью использовать существующую конъюнктуру, удовлетворяя потребности потребителей», — подытожил Николай Пугачев.

По материалам Дело
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