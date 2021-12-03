Топ-5 криптокраж десятилетия: с бирж «вывели» $12 млрд

С января 2011 по декабрь 2021 года из-за различных аферистов и хакеров криптовалютная индустрия потеряла токенов более чем на $ 12,1 млрд. Сильнее других пострадали криптобиржи PlusToken, Thodex, Wotoken, Mt. Gox и Poly Network.

Согласно отчету, подготовленному аналитиками компании Crystal Blockchain, за прошедшие 10 лет произошло 226 крупных преступлений с криптовалютами. Рассматривались лишь потери бизнеса — бирж и других платформ, в том числе и DeFi (децентрализованные финансы).

Самым распространенным методом кражи криптовалюты оказалось нарушение системы безопасности проекта — за прошедшие 10 лет было зафиксировано 120 таких случаев, которые стоили $ 3,18 млрд. Самый крупный инцидент произошел в 2018 году, когда у японской криптобиржи Coincheck украли $ 535 млн.

В отдельную категорию аналитики выделяют атаки хакеров на DeFi-платоформы с использованием эксплойтов. Это вредоносный алгоритм или фрагмент кода, которые используют программные уязвимости для извлечения преступниками выгоды.

За все время было зафиксировано 73 таких случая, что делает этот метод вторым по «популярности». Это привело к потерям $ 1,76 млрд.

Однако самым «прибыльным» оказалось мошенничество со стороны владельцев компаний. Хотя организаторы проектов исчезают со всеми деньгами участников относительно нечасто (33 раза за десять лет), они украли $ 7,12 млрд — более чем половину пропавших денег.

Нельзя не указать на то, что с капитализацией крипторынка выросло количество преступлений на нем. Так, если в 2017 году было зафиксировано 14 краж криптовалюты, то в 2019-м их было уже 26, а в 2021-м — 76.

В то же время с ростом курса цифровых активов росли и убытки, понесенные учредителями таких проектов, и они достигли пика в этом году — $ 4,25 млрд. В топ-5 крупнейших криптопреступлений десятилетия входят следующие инциденты:

PlusToken (Китай) — $ 2,9 млрд, исчезновение организаторов, 2018;

Thodex (Турция) — $ 2 млрд, исчезновение организаторов, 2021;

Wotoken (Китай) — $ 1 млрд, схема Понци, 2020 год;

Mt. Gox (Япония) — $ 615 млн, атака хакера, 2014 год;

Poly Network — $ 615 млн, DeFi-взлом, 2021 год.

Чаще всего от действий криптопреступников страдают проекты из США (13), Великобритании (11) и Южной Кореи (8). По большей части это происходит из-за дыр в системах безопасности, что делает молодой и достаточно богатый сектор фактически беззащитным.