Как уберечь машину от угона

На самом деле способов украсть автомобиль множество. И какой именно выберут для вашего авто – предсказать невозможно. Поэтому советы здесь могут быть только общие и универсальные – все средства, которыми вы пытаетесь уберечь вашу машину от кражи, должны быть направлены на одно – максимально усложнить угонщику его задачи и заставить потратить на угон вашей машины максимум времени.
Преступник не может позволить себе роскошь задерживаться на месте совершения преступления долго, таким образом, это повышает ваши шансы на то, что вор просто оставит ваше имущество в покое.
Поэтому самыми действенными являются проверенные временем методы:
Самый действенный и лучший способ, как уберечь свою машину – просто ее застраховать.
Да, это может звучать банально, но как бы сильно вы ни любили своего четырехколесного друга – все же это всего-навсего вещь, которая стоит денег. Чтобы не потерять их, есть смысл оформить полис каско, который компенсирует потерю любимого авто.
Читайте больше в материале Finance.ua Способы украсть автомобиль и лучший метод защиты
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