Как уберечь машину от угона

На самом деле способов украсть автомобиль множество. И какой именно выберут для вашего авто – предсказать невозможно. Поэтому советы здесь могут быть только общие и универсальные – все средства, которыми вы пытаетесь уберечь вашу машину от кражи, должны быть направлены на одно – максимально усложнить угонщику его задачи и заставить потратить на угон вашей машины максимум времени.

Преступник не может позволить себе роскошь задерживаться на месте совершения преступления долго, таким образом, это повышает ваши шансы на то, что вор просто оставит ваше имущество в покое.

Поэтому самыми действенными являются проверенные временем методы:

храните автомобиль под охраной на стоянке или в автокооперативе;

оборудуйте машину современной системой сигнализации, способной противостоять электронным приборам, которыми пытаются эту систему взломать;

не оставляйте машину без присмотра;

никогда не оставляйте в машине ключи и незапертые двери или опущенные окна;

поставьте на машину GPS -трекер, с помощью которого сможете отыскать украденную машину.

Самый действенный и лучший способ, как уберечь свою машину – просто ее застраховать.

Да, это может звучать банально, но как бы сильно вы ни любили своего четырехколесного друга – все же это всего-навсего вещь, которая стоит денег. Чтобы не потерять их, есть смысл оформить полис каско, который компенсирует потерю любимого авто.

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