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Договор с Pfizer подписан. Украина планирует купить лекарство от коронавируса «Паксловід»

Договор с Pfizer подписан. Украина планирует купить лекарство от коронавируса «Паксловід»

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационного лекарства «Паксловид». Это препарат для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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По его словам, законтрактовано к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства.

«Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией „Пфайзер“ об основных условиях закупки инновационного лекарства „Паксловид“ для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью», — заявил Ляшко.

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Использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

«В ноябре 2021 года производитель этих лекарств, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении „Паксловида“ в течение трех дней после появления симптомов COVID происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», — сообщил министр.

По материалам РБК-Украина
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