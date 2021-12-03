Сделка по продаже «Электронмаша» сорвалась

Аукцион по приватизации госпредприятия «Электронмаш» признан не состоявшимся, поскольку его победитель не подписал договор купли-продажи объекта в установленный срок.
Об этом свидетельствуют данные в системе «Prozorro.Продажи».
В акте о неподписании договора отмечается, что Региональное отделение Фонда госимущества по городу Киеву 7 декабря предоставило «Лортен Групп» проект договора купли-продажи объекта приватизации, который необходимо было подписать до 13 декабря, однако по состоянию на 14 декабря ответа от потенциального покупателя актива не получило.
В то же время в документе отмечается, что «Лортен групп» 17 ноября подписало протокол о результатах аукциона по продаже «Электронмаша», который состоялся 12 ноября. В протоколе победитель аукциона обещал подписать соглашение купли-продажи объекта в течение 30 календарных дней.
Залог в размере 6,67 млн грн будет удержан в госбюджет. Повторный аукцион состоится 14 января.
Напомним, победителем аукциона по приватизации госпредприятия «Электронмаш» в Киеве стало малоизвестное ООО «Лортен Групп», которое предложило заплатить за актив 970 млн грн, что в 14,5 раза больше начальной цены.
В госреестре собственником и директором компании-победительницы «Лортен групп» с уставным капиталом 100 гривен указан житель Никополя Олег Пиченевский, а ее основным видом деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
До 1 ноября компания была оформлена на Ольгу Чубенко и Юрия Богомаза и занималась оптовой торговлей.
Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко предполагал, что «Лортен Групп» может быть специально созданным конечным покупателем предприятием.
«Электронмаш» был одним из самых мощных предприятий по изготовлению электронно-вычислительных машин в СССР, а на сегодня является перспективным активом под застройку.
Расположен объект на земельном участке площадью 13,76 га на Кольцевой дороге в Киеве.
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