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Сделка по продаже «Электронмаша» сорвалась

Сделка по продаже «Электронмаша» сорвалась

Аукцион по приватизации госпредприятия «Электронмаш» признан не состоявшимся, поскольку его победитель не подписал договор купли-продажи объекта в установленный срок.

Об этом свидетельствуют данные в системе «Prozorro.Продажи».

В акте о неподписании договора отмечается, что Региональное отделение Фонда госимущества по городу Киеву 7 декабря предоставило «Лортен Групп» проект договора купли-продажи объекта приватизации, который необходимо было подписать до 13 декабря, однако по состоянию на 14 декабря ответа от потенциального покупателя актива не получило.

В то же время в документе отмечается, что «Лортен групп» 17 ноября подписало протокол о результатах аукциона по продаже «Электронмаша», который состоялся 12 ноября. В протоколе победитель аукциона обещал подписать соглашение купли-продажи объекта в течение 30 календарных дней.

Залог в размере 6,67 млн грн будет удержан в госбюджет. Повторный аукцион состоится 14 января.

Напомним, победителем аукциона по приватизации госпредприятия «Электронмаш» в Киеве стало малоизвестное ООО «Лортен Групп», которое предложило заплатить за актив 970 млн грн, что в 14,5 раза больше начальной цены.

В госреестре собственником и директором компании-победительницы «Лортен групп» с уставным капиталом 100 гривен указан житель Никополя Олег Пиченевский, а ее основным видом деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

До 1 ноября компания была оформлена на Ольгу Чубенко и Юрия Богомаза и занималась оптовой торговлей.

Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко предполагал, что «Лортен Групп» может быть специально созданным конечным покупателем предприятием.

«Электронмаш» был одним из самых мощных предприятий по изготовлению электронно-вычислительных машин в СССР, а на сегодня является перспективным активом под застройку.

Расположен объект на земельном участке площадью 13,76 га на Кольцевой дороге в Киеве.

По материалам Економічна Правда
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