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Миллиардер назвал цену криптовалюты в 2022 году

Миллиардер назвал цену криптовалюты в 2022 году

В 2022 году курс биткоина (BTC) может опуститься до $ 40−42 тыс., считает директор Galaxy Digital Holdings и инвестор-миллиардер Майк Новограц. Но он рекомендует не опасаться этого в среднесрочной перспективе, поскольку потом криптовалюту ждет рост.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg Television, назвав $ 42 тыс. «довольно важным уровнем» поддержки биткоина. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 15 декабря один токен котировался на уровне $ 47,6 тыс.

Миллиардер отметил, что в последнее время биткоин и другие криптовалюты находятся под давлением, а торговля на рынке идет тяжело. На этом сказалась в том числе и «распродажа» токенов в начале декабря, после которой курс BTC рухнул примерно на четверть за сутки.

Новограц добавил, что в этом году курс BTC и акции бигтеха (крупных технокомпаний) продемонстрировали «потрясающий рост». Частично это вызвано мерами поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19.

«Но в конце года люди начинают продавать вещи (инвестиционные активы. — Ред.). Все, с кем я сейчас общаюсь, нервничают», — говорит бизнесмен.

Касаемо биткоина, в начале 2021 года он торговался на уровне $ 30 тыс. Поскольку сейчас его курс вырос почти вполовину, в среднесрочной перспективе цена криптовалюты Новограца не беспокоит.

Он считает, что 2022-й станет годом DeFi, то есть «децентрализованных финансов». Бизнесмен утверждает, что в ближайшие 12 месяцев продолжат вводиться различные инновации, что сулит этому сектору ослабление некоторых опасений, поэтому Новограц рекомендует инвестировать деньги в эту отрасль.

Стоит отметить, что мнения экспертов не следует рассматривать в качестве инвестиционных советов, поскольку никто не может точно предсказать движения курса какой-либо криптовалюты. Криптовалютный сектор крайне волатильный, поэтому все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

По материалам Обозреватель
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