АМКУ оштрафовал семь компаний на 105 млн грн за сговоры в тендерах ПриватБанка и НБУ

Антимонопольный комитет Украины 15 декабря принял решение оштрафовать семь компаний на общую сумму в 105,3 млн грн за сговоры при участии в тендерах. Речь идет о публичных закупках программного обеспечения SAP на общую сумму почти 500 млн грн.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Предприятия уличили в антиконкурентных согласованных действиях на тендерах, которые были организованы крупными госучреждениями Украины. Среди них — Приватбанк, «Энергоатом», «Укргаздобыча», «Укрзализныця», Нацбанк и другие.
Как выяснил регулятор, компания «САП Украина» придавала специальный статус партнерам, благодаря которому в торгах и аукционах могли участвовать только компании с партнерскими соглашениями.
Кроме того, о сговорах свидетельствуют, например, формальное участие компаний для обеспечения кворума, подготовка одним участником торгов документов для других участников, согласование ценовых предложений и другое.
Сговоры при закупках совершались на протяжении 2016−2019 годов. АМКУ наложил следующие штрафы:
Кроме штрафа в размере 10% от дохода, компаниям запретили принимать участие в публичных закупках в течение трех лет.
Отмечается, что материалы по делу АМКУ получил от Национального антикоррупционного бюро Украины, которое расследует соответствующее уголовное производство.
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