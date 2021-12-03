АМКУ оштрафовал семь компаний на 105 млн грн за сговоры в тендерах ПриватБанка и НБУ

Антимонопольный комитет Украины 15 декабря принял решение оштрафовать семь компаний на общую сумму в 105,3 млн грн за сговоры при участии в тендерах. Речь идет о публичных закупках программного обеспечения SAP на общую сумму почти 500 млн грн.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Предприятия уличили в антиконкурентных согласованных действиях на тендерах, которые были организованы крупными госучреждениями Украины. Среди них — Приватбанк, «Энергоатом», «Укргаздобыча», «Укрзализныця», Нацбанк и другие.

Как выяснил регулятор, компания «САП Украина» придавала специальный статус партнерам, благодаря которому в торгах и аукционах могли участвовать только компании с партнерскими соглашениями.

Кроме того, о сговорах свидетельствуют, например, формальное участие компаний для обеспечения кворума, подготовка одним участником торгов документов для других участников, согласование ценовых предложений и другое.

Сговоры при закупках совершались на протяжении 2016−2019 годов. АМКУ наложил следующие штрафы:

« САП Украина» — 75 млн грн;

Украина» — 75 млн грн; «Беной» — 12,8 млн грн;

« НТТ дата бизнес солюшнс» («дочка» немецкого предприятия) — 6,1 млн грн;

дата бизнес солюшнс» («дочка» немецкого предприятия) — 6,1 млн грн; «Агелес» — 5,6 млн грн;

«Бриг-ритейл» — 3,3 млн грн;

«Инфопульс Украина» — 2,2 млн грн;

«Сапран Украина» — 339 тыс. грн.

Кроме штрафа в размере 10% от дохода, компаниям запретили принимать участие в публичных закупках в течение трех лет.

Отмечается, что материалы по делу АМКУ получил от Национального антикоррупционного бюро Украины, которое расследует соответствующее уголовное производство.