Крупнейшая авиакомпания Швейцарии начнет летать в Одессу

Swiss International Air Lines (Swiss), крупнейшая авиакомпания Швейцарии, входящая в Lufthansa Group, с 4 июля 2022 года запустит регулярные рейсы из Цюриха в Одессу.

Авиаперевозчик анонсировал новый рейс в рамках расширения сети полетов в летнем расписании 2022 года.

Swiss «намерена сделать ставку на маршруты в места отдыха, а также на рейсы, которые пользуются популярностью для посещения родственников и друзей», — отметили в авиакомпании.

Продажа билетов на рейсы уже открыта, компания будет выполнять их дважды в неделю, по понедельникам и четвергам (вылет из Цюриха в 10:00, прибытие в Одессу в 13:45, вылет из Одессы в 14:25, прибытие в Цюрих в 16:15).

Цена стартует от 220 евро в обе стороны (позволяет провозить только ручную кладь).