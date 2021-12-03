Крупнейшая авиакомпания Швейцарии начнет летать в Одессу

Swiss International Air Lines (Swiss), крупнейшая авиакомпания Швейцарии, входящая в Lufthansa Group, с 4 июля 2022 года запустит регулярные рейсы из Цюриха в Одессу.
Авиаперевозчик анонсировал новый рейс в рамках расширения сети полетов в летнем расписании 2022 года.
Swiss «намерена сделать ставку на маршруты в места отдыха, а также на рейсы, которые пользуются популярностью для посещения родственников и друзей», — отметили в авиакомпании.
Продажа билетов на рейсы уже открыта, компания будет выполнять их дважды в неделю, по понедельникам и четвергам (вылет из Цюриха в 10:00, прибытие в Одессу в 13:45, вылет из Одессы в 14:25, прибытие в Цюрих в 16:15).
Цена стартует от 220 евро в обе стороны (позволяет провозить только ручную кладь).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошелВчера, 15:32 - 9490 14
Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и США8 ч. назад - 1813 9
Глава Минэкономики назвала причины роста цен на продукты10 ч. назад - 490 6
Что такое МНЗ и сколько придется платить за землюВчера, 20:02 - 1513 6
Прокуратура пришла с новыми обысками в Киевавтодор: заподозрили растрату 150 млн на ремонте моста5 ч. назад - 239 5
Налоговая амнистия: какие активы нельзя задекларироватьВчера, 19:02 - 3664 1
Для некоторых категорий пенсионеров с 1 января повысят пенсии до 14 тыс. грн: кто получит повышенные выплаты4 ч. назад - 2586 1
Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и США8 ч. назад - 1813 9
Что такое МНЗ и сколько придется платить за землюВчера, 20:02 - 1513 6
С 15 декабря в Приват24 можно заказать карту на "тысячу за вакцинацию"5 ч. назад - 1111 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1345
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1871 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2026
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 539
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1652 1