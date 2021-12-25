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ICU прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2022 году останется медленным

ICU прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2022 году останется медленным

Группа ICU прогнозирует, что в 2021 году рост ВВП Украины составит 2,9%, а в 2022 году — 3,2%.

Об этом сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Виталий Ваврищук во время презентации макроэкономического прогноза группы.

Группа ICU ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 2,9% с 5,2% в весеннем прогнозе.

«С одной стороны, мы видим, что украинская экономика стала намного более устойчивой и фундаментально более прочной, более платежеспособной. С другой стороны, мы видим определенные настораживающие тенденции. Это очень резкое замедление экономического роста и ускорение инфляции», — заявил он.

По оценке ICU, экономика «более здоровая, но слишком медленная». Ваврищук отметил, что рост лишь на 2,9% в 2021 году значительно ниже прогнозов, которые озвучивались в начале года.

«Хуже всего, что в 2022 год мы будем входить тоже с очень низкими темпами, на очень низких оборотах. По крайней мере, я не вижу каких-нибудь драйверов, которые могли бы ускорить экономику в течение следующих двух кварталов. Мы все знаем, что в этом году сельское хозяйство имеет рекордные урожаи. Если убрать этот фактор рекордного урожая, фактор сельского хозяйства из этих 3% экономического роста, который мы ожидаем по результатам 2021 года, то имеем экономический рост менее 2%. Это поражающее число. Кроме сельского хозяйства, практически не было каких-то секторов, которые бы мощно драйвили ВВП. Нет каких-то очень оптимистичных прогнозов на 2022 год. Мы прогнозируем, что ВВП вырастет на 3,2%», — сказал Ваврищук.

По его словам, внутренний спрос традиционно являлся ключевым фактором экономического роста, но он, вероятно, будет замедляться в 2022 году, потому что растет инфляция, в результате реальные доходы будут расти более медленными темпами.

В реальном измерении украинский экспорт в 2021 году не вырос, несмотря на то, что цены на внешних рынках на ключевые товары украинского экспорта были чрезвычайно благоприятными.

«К сожалению, нет оснований ожидать, что что-то изменится в 2022 году, потому что экономики основных партнеров Украины сейчас замедляются. Но все же возникает мощный драйвер экономического роста. Это инвестиционный спрос. Инвестиции наконец-то начали резко увеличиваться и в частном секторе, и так же инвестиции стремительно растут благодаря реализации инфраструктурных проектов. Похоже, именно инвестиционный спрос будет основным фактором экономического роста в 2022 году», — рассказал Ваврищук.

Он добавил, что фундаментальное инфляционное давление остается достаточно мощным, что обуславливается как факторами спроса, так и факторами со стороны предложения.

ICU прогнозирует, что учетная ставка будет оставаться на уровне 9% как минимум до конца третьего квартала 2022 года.

По данным Госстата, в 2020 году падение ВВП Украины составило 4%.

По материалам Финансовый клуб
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