Схема на 27 млрд грн: в Кривом Роге чиновники разворовывали деньги на строительстве дорог

Следователи ГБР разоблачили налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога, которые разворовывали миллиарды бюджетных средств во время ремонта дорог и строительства инфраструктурных объектов в городе.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации», — говорится в сообщении.
По данным ГБР, чиновники горсовета, которые были заказчиками работ, не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и служебные лица Управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Согласно отчету Государственной аудиторской службы Украины, ущерб государству от этих схем составляет более 27 млрд грн.
Досудебное расследование ведется по статье 364
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