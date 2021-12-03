Схема на 27 млрд грн: в Кривом Роге чиновники разворовывали деньги на строительстве дорог

Следователи ГБР разоблачили налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога, которые разворовывали миллиарды бюджетных средств во время ремонта дорог и строительства инфраструктурных объектов в городе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации», — говорится в сообщении.

По данным ГБР, чиновники горсовета, которые были заказчиками работ, не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и служебные лица Управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Согласно отчету Государственной аудиторской службы Украины, ущерб государству от этих схем составляет более 27 млрд грн.