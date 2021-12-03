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Банкиры спрогнозировали дальнейшую судьбу кешбэков

Банкиры спрогнозировали дальнейшую судьбу кешбэков

Банки заменят программы поощрения клиентов из-за снижения интерчейнджа.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола «Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине», организованного «Финансовым клубом».

«Развитие безналичных платежей уже достигло того уровня, когда сможет поддерживаться и развиваться дальше самостоятельно, даже при условии снижения интерчейнджа. Фактически банки в последние годы использовали эту комиссию не на развитие эквайринга или эмиссию карт, а на привлечение держателей карт к увеличению объемов транзакций. Это уже стало маркетинговым инструментом банков, чтобы стимулировать дальнейшее использование карт», — говорит зампред правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Уменьшение кешбэков вызовет изменение бизнес-стратегии розничных банков. «Мы будем наблюдать на рынке борьбу не команд продаж или команд мобильных банков, а борьбу команды технологий, big data и маркетинга. Только эти люди работают с программами лояльности. Выигрывают технология и маркетинг, которые умеют подстраиваться и под рынок, под клиента», — считает исполнительный директор, руководитель блока «Розничный бизнес и маркетинг» Альфа-Банка Ольга Филипенко.

«Рынок разделится на две части. Какая-то часть пойдет на упрощение — простая формула, простые условия начисления кешбэка. Какая-то часть рынка пойдет в усложнение — многоуровневая формула „если — то“», — рассказал член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банка Олег Клименко.

Руководитель программы IFC в Украине «Финансовая инклюзия для экономического роста» Зарина Одинаева считает положительным то, что роль кешбэка на рынке снизится. «Исходя из международного опыта, кешбэк никогда не должен быть частью агрессивной маркетинговой программы банка. Это несоответствующее поведение банка. А второе — кешбэк не должен быть за счет эквайринговых комиссий. И нельзя забывать о мерчанте в этой экосистеме», — говорит Зарина Одинаева.

Именно торговые сети, которые агитировали за снижение интерчейнджа, теперь должны придумывать, как стимулировать потребительский спрос. «Будущее за коллаборациями, потому что у банков будет меньше ресурсов мотивировать клиентов. И должен подключаться ритейл, чтобы предлагались интересные маркетинговые предложения», — считает зампред правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий.

Кешбэк – что изменится в декабре &#128 179;

Клиенты, которые столкнутся со снижением кешбэков, могут начать смотреть в сторону других банков. «Клиенты, когда выбирают банки и продукты, учитывают кешбэк. Если кешбэк снижается, то это для них звоночек, чтобы посмотреть, какие кешбэки сейчас у другого банка, — говорит Андрей Прусов. — Кешбэк останется инструментом привлечения клиентов к тем банкам, у которых нет собственных зарплатных проектов. А кешбэк по дебетным картам может снизиться до 0%, когда появится open banking в 2025-м».

Председатель совета НАБУ Елена Коробкова прогнозирует изменения на рынке, которые проявятся в 2022 году. «Банки могут пересматривать грейспериоды по картам и кешбэки. Это влияние можно будет оценить в середине следующего года», — спрогнозировала она.

По материалам Финансовый клуб
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