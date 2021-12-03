Украинцы стали отдавать предпочтение виртуальным картам

Клиенты, которые начали использовать NFC-платежи, теряют интерес к «физическому» пластику.
Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола «Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине», организованного «Финансовым клубом».
«Мы думали, что когда мы введем цифровые карты, то необходимо обязательно дать возможность клиенту заказать и забрать пластик в отделении или еще где-то. Мы эту опцию ввели с «Новой почтой». У нас есть возможность к цифровой карте заказать пластик, но его не забирают. Клиенты продолжают пользоваться цифровой картой. Только 30% держателей цифровых карт забирают физическую карту», – рассказала исполнительный директор, руководитель блока «Розничный бизнес и маркетинг» Альфа-Банка Ольга Филипенко.
Она прогнозирует увеличение доли цифровых карт. «Большой фактор, от которого это зависит, – поддерживает ли телефон NFC-платежи. Чем больше будет таких смартфонов у клиентов, тем выше будет проникновение цифровых карт», – считает Ольга Филипенко.
Ее поддерживает заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов. «Я убежден, что вытеснят. Пластик со временем никому не будет нужен. Есть смартфон и другие девайсы. Физические атрибуты карты отойдут в прошлое. Вопрос только – когда, но это точно произойдет», – отметил он.
В его банке доля эмиссии «физических» карт под виртуальные карты еще ниже. «Где-то 20% просят отправить пластик. Мы используем для этого «Новую почту». Довольны, логистика отличная», – сказал он.
Однако не все верят в исчезновение физических пластиковых карт. «Все равно есть большое количество людей, которые используют карты”, – отметила председатель совета НАБУ Елена Коробкова. «Те 20%, которые просят карту, или кинестетики, или понимают, что, возможно, им понадобятся наличные в банкомате. Но если посмотреть на два крупных банка, которые держат 60% клиентской базы, и где не самые оцифрованные клиенты, то этим людям пластик будет нужен. Исчезнет ли пластик? Не уверен. Это перспектива даже не пяти лет», – считает замглавы НБУ Алексей Шабан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошелВчера, 15:32 - 8312 13
Глава Минэкономики назвала причины роста цен на продукты9 ч. назад - 407 5
Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и США7 ч. назад - 1506 5
Прокуратура пришла с новыми обысками в Киевавтодор: заподозрили растрату 150 млн на ремонте моста4 ч. назад - 196 4
Что такое МНЗ и сколько придется платить за землюВчера, 20:02 - 1398 4
Гетманцев о налоговой амнистии: основной массив по $40-50 тыс. с плательщика еще не пошелВчера, 15:32 - 8312 13
Налоговая амнистия: какие активы нельзя задекларироватьВчера, 19:02 - 3438 1
Стоимость Большой Кольцевой вокруг Киева оказалась выше, чем в ФРГ и США7 ч. назад - 1506 5
Что такое МНЗ и сколько придется платить за землюВчера, 20:02 - 1398 4
Рада приняла закон о «Дія City»Вчера, 15:00 - 1332
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1337
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1863 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2020
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 539
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1648 1