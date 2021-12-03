Украинцы стали отдавать предпочтение виртуальным картам

Клиенты, которые начали использовать NFC-платежи, теряют интерес к «физическому» пластику.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола «Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине», организованного «Финансовым клубом».

«Мы думали, что когда мы введем цифровые карты, то необходимо обязательно дать возможность клиенту заказать и забрать пластик в отделении или еще где-то. Мы эту опцию ввели с «Новой почтой». У нас есть возможность к цифровой карте заказать пластик, но его не забирают. Клиенты продолжают пользоваться цифровой картой. Только 30% держателей цифровых карт забирают физическую карту», – рассказала исполнительный директор, руководитель блока «Розничный бизнес и маркетинг» Альфа-Банка Ольга Филипенко.

Она прогнозирует увеличение доли цифровых карт. «Большой фактор, от которого это зависит, – поддерживает ли телефон NFC-платежи. Чем больше будет таких смартфонов у клиентов, тем выше будет проникновение цифровых карт», – считает Ольга Филипенко.

Ее поддерживает заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов. «Я убежден, что вытеснят. Пластик со временем никому не будет нужен. Есть смартфон и другие девайсы. Физические атрибуты карты отойдут в прошлое. Вопрос только – когда, но это точно произойдет», – отметил он.

В его банке доля эмиссии «физических» карт под виртуальные карты еще ниже. «Где-то 20% просят отправить пластик. Мы используем для этого «Новую почту». Довольны, логистика отличная», – сказал он.

Однако не все верят в исчезновение физических пластиковых карт. «Все равно есть большое количество людей, которые используют карты”, – отметила председатель совета НАБУ Елена Коробкова. «Те 20%, которые просят карту, или кинестетики, или понимают, что, возможно, им понадобятся наличные в банкомате. Но если посмотреть на два крупных банка, которые держат 60% клиентской базы, и где не самые оцифрованные клиенты, то этим людям пластик будет нужен. Исчезнет ли пластик? Не уверен. Это перспектива даже не пяти лет», – считает замглавы НБУ Алексей Шабан.