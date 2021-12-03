Кабмин продлил карантин до апреля

Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года.
Соответствующее решение принято 15 декабря на заседании правительства.
«Для того чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, ограничения продлятся как минимум в течение I квартала следующего года.
«Это означает, что все правила доступа к публичным местам с COVID-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе», — добавил Шмыгаль.
В сентябре правительство продлило карантин до 31 декабря и упростило нормы верификации вакцинации при установлении желтого и красного уровней эпидопасности.
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