Банки снизили ставки по ипотечным кредитам

Объем выданных ипотечных кредитов за первые 10 месяцев 2021 года превысил 7 млрд грн.

Как изменились ставки на ипотечные кредиты, Finance.ua узнал у НБУ.

Как свидетельствуют данные опроса Национального банка, банки в октябре 2021 года выдали 963 ипотечных кредита на общую сумму 774 млн грн. О выдаче новой ипотеки в отчетном месяце проинформировали 17 банков. Итого за первые 10 месяцев 2021 года банки выдали 8,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 7 млрд грн.

“Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,5 раза в денежном измерении”, – сказано в сообщении.

Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости занимали еще большую долю, чем в сентябре: в октябре она составила почти 90% от всех выданных ипотечных кредитов.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили почти 90% новых сделок.

Средняя сумма договора в октябре уменьшилась до 803,9 тыс. грн с 858,1 тыс. грн в сентябре.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в октябре 14,9% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном. С начала года ставки снизились на 2,0 п. п. и на 0,4 п. п. соответственно.

Справка Finance.ua:

после слишком высоких темпов ценового роста в течение второй половины 2020-го и первой половины 2021 годов цены на рынке жилья в Киеве стабилизировались