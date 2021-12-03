Клиенты еще одного банка могут оформить карту для получения 1000 грн за вакцинацию

С сегодняшнего дня клиенты Ощадбанка, имеющие в приложении «Дія» зеленый COVID-сертификат о двух дозах вакцинации, могут оформить в Ощад 24/7 карту еПоддержка для получения 1000 грн государственной помощи.
Для этого нужно:
Открытие, обслуживание и закрытие счета и карты еПоддержка является бесплатным.
Срок действия — 4 месяца со дня зачисления государственной помощи. Соответственно, зачисленные средства необходимо потратить за это время. Пополнение/снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой еПоддержка не предусмотрено.
Потратить средства можно как онлайн, так и офлайн, но исключительно в безналичной форме, на такие категории товаров и услуг:
Полный перечень категорий расходов можно просмотреть на портале Дія. Неиспользованные средства вернутся государству.
Напомним, с 15 декабря в Приват24 можно заказать карту на «тысячу за вакцинацию».
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