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Клиенты еще одного банка могут оформить карту для получения 1000 грн за вакцинацию

Клиенты еще одного банка могут оформить карту для получения 1000 грн за вакцинацию

С сегодняшнего дня клиенты Ощадбанка, имеющие в приложении «Дія» зеленый COVID-сертификат о двух дозах вакцинации, могут оформить в Ощад 24/7 карту еПоддержка для получения 1000 грн государственной помощи.

Для этого нужно:

  • в главном меню Ощад 24/7 вверху справа нажать «+» и выбрать «Заказать карту» — еПоддержка;
  • с 19 декабря в приложении «Дія» (раздел «Услуги») подать заявку на получение средств, выбрать открытую карту еПоддержка и ждать зачисления средств.

Открытие, обслуживание и закрытие счета и карты еПоддержка является бесплатным.

Срок действия — 4 месяца со дня зачисления государственной помощи. Соответственно, зачисленные средства необходимо потратить за это время. Пополнение/снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой еПоддержка не предусмотрено.

Потратить средства можно как онлайн, так и офлайн, но исключительно в безналичной форме, на такие категории товаров и услуг:

  • авиа- и железнодорожные билеты в пределах Украины;
  • билеты в театры, кинотеатры, в музеи, на концерты;
  • книги;
  • спорт и фитнес.

Полный перечень категорий расходов можно просмотреть на портале Дія. Неиспользованные средства вернутся государству.

Напомним, с 15 декабря в Приват24 можно заказать карту на «тысячу за вакцинацию».

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По материалам Finance.UA
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