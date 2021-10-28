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Новые электромобили Honda получили рубленый дизайн, как у Tesla Cybertruck (видео)

Новые электромобили Honda получили рубленый дизайн, как у Tesla Cybertruck (видео)

Компания Honda планирует выпустить в Китае пять новых моделей электромобилей, а выпуск первых двух из них запланирован на 2022 год. Новые модели, создаваемые в рамках нового партнерства Honda с Dongfeng и GAC, будут иметь торговое название e:N.

В линейку войдут кроссовер e:N SUV, а также двухдверный e:N Coupe и гоночный e:N GT. Все эти автомобили объединяет “рубленый” дизайн, который вызывает устойчивые ассоциации с представленным несколько лет назад Tesla Cybertruck.

В ходе автосалона в Гуанчжоу был снят кроссовер Honda e:N, видеоролик позволяет рассмотреть автомобиль со всех сторон. Запуск модели в производство планируется лишь в 2024 году.

Также сообщается, что на китайский рынок будет выпущено 10 вариантов этих моделей, при этом возможен экспорт в другие страны.

На выходных в Сети появились фотографии нового прототипа электрического пикапа Tesla Cybertruck, который сняли с дрона на тестовом треке компании во Фримонте, штат Калифорния. Позже Илон Маск пообещал заменить огромный дворник.

По материалам ITsider.
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